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Как на украинском сказать "вылитый папа": есть восемь вариантов

Былим Елена

Как на украинском сказать 'вылитый папа': есть восемь вариантов
Как на украинском сказать ''вылитый папа''. Источник: Josh Willink/pexels.com

Поддержка чистоты родного языка и избегание русизмов является важным аспектом сохранения украинского языка. Исследователи доказали, что украинский язык богаче русского, поэтому сложность перевода отдельных слов обычно связана с ограниченным словарным запасом, а не с бедностью языка.

Например, в украинском языке существует несколько вариантов, чтобы передать сходство между людьми, вместо заимствованного из русского слова "вилитий". Можно использовать такие выражения, как "викапаний", "достеменний", "копія", "точно" или "достоту".

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Неправильно говорить "вилитий батько", нужно говорить "викапаний батько".

Также ошибочно говорить "він нагадує батька", правильно будет "він схожий на батька".

Какими синонимами можно заменить слово "вилитий" в значении "похожий":

  • викапаний
  • подібний
  • адекватний
  • достеменний
  • достотній, достотний;
  • достоту такий
  • зовсім такий
  • такий самий
  • тотожний
  • точнісінький
  • нестеменний
  • чистий
  • точно (точнісінько)
  • достоту (достотно, достеменно)
  • копія.

Языковеды объяснили и разницу между словами "винятковий" и "виключний". 

"Винятковий" — составляющий исключение из общих правил, особенный, чрезвычайный: "виняткова ситуація", "виняткове значення".

"Виключний" – который распространяется только на ограниченный круг объектов, единственный, эксклюзивный:  "виключна ліцензія", "виключне право". 

Напомним, ранее языковед объяснил, почему нельзя говорить "большое спасибо".

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