Як українською сказати 'вылитый папа': є вісім варіантів

Підтримка чистоти рідної мови та уникнення русизмів є важливим аспектом збереження української мови. Дослідники довели, що українська мова багатша за російську, тому складність перекладу окремих слів зазвичай пов'язана з обмеженим словниковим запасом, а не з бідністю мови.

Наприклад, в українській мові існує кілька варіантів, щоб передати схожість між людьми, замість запозиченого з російської слова "вилитий". Можна використовувати такі вирази, як "викапаний", "достеменний", "копія", "точно" або "достоту".

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Неправильно говорити "вилитий батько", натомість треба казати "викапаний батько".

Також помилково говорити "він нагадує батька", правильно буде "він схожий на батька".

Якими синонімами можна замінити слово "вилитий" у значенні "схожий":

викапаний

подібний

адекватний

достеменний

достотній, достотний;

достоту такий

зовсім такий

такий самий

тотожний

точнісінький

нестеменний

чистий

точно (точнісінько)

достоту (достотно, достеменно)

копія.

Мовознавці пояснили й різницю між словами "винятковий" і "виключний".

Винятковий — який становить виняток із загальних правил, особливий, надзвичайний: "виняткова ситуація", "виняткове значення".

Виключний — який поширюється тільки на обмежене коло об’єктів, єдиний, ексклюзивний: "виключна ліцензія", "виключне право".

Нагадаємо, раніше мовознавець пояснив, чому не можна говорити "велике дякую".

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