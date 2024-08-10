Как на украинском сказать "вылитый папа": есть восемь вариантов
Поддержка чистоты родного языка и избегание русизмов является важным аспектом сохранения украинского языка. Исследователи доказали, что украинский язык богаче русского, поэтому сложность перевода отдельных слов обычно связана с ограниченным словарным запасом, а не с бедностью языка.
Например, в украинском языке существует несколько вариантов, чтобы передать сходство между людьми, вместо заимствованного из русского слова "вилитий". Можно использовать такие выражения, как "викапаний", "достеменний", "копія", "точно" или "достоту".
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Неправильно говорить "вилитий батько", нужно говорить "викапаний батько".
Также ошибочно говорить "він нагадує батька", правильно будет "він схожий на батька".
Какими синонимами можно заменить слово "вилитий" в значении "похожий":
- викапаний
- подібний
- адекватний
- достеменний
- достотній, достотний;
- достоту такий
- зовсім такий
- такий самий
- тотожний
- точнісінький
- нестеменний
- чистий
- точно (точнісінько)
- достоту (достотно, достеменно)
- копія.
Языковеды объяснили и разницу между словами "винятковий" и "виключний".
"Винятковий" — составляющий исключение из общих правил, особенный, чрезвычайный: "виняткова ситуація", "виняткове значення".
"Виключний" – который распространяется только на ограниченный круг объектов, единственный, эксклюзивный: "виключна ліцензія", "виключне право".
Напомним, ранее языковед объяснил, почему нельзя говорить "большое спасибо".
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