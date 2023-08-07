Как найти скрытую камеру iPhone с крутыми эффектами и масками: инструкция

Пользователи смартфонов, особенно iPhone, любят делиться забавными и креативными фотографиями, используя фильтры и эффекты, изменяющие их изображения в стиле мультфильмов, животных или инопланетных существ. Однако некоторые увлекательные фильтры, скрытые в iPhone, могут оставаться неизвестными многим пользователям.

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Приложение для текстовых сообщений iMessage оказалось местом, где скрываются интересные и веселые эффекты для фотографий и видео. Несмотря на то, что Apple обычно пытается сделать свои продукты простыми в использовании, некоторые скрытые функции могут оставаться незамеченными, пишет Screen Rant.

Доступ к скрытым фильтрам и маскам можно получить в приложении "Сообщения". Для этого необходимо создать новое сообщение и коснуться логотипа камеры. Когда приложение откроет камеру, вы сможете выбрать режим фото- или видеосъемки, переднюю или тыльную камеру, а затем коснуться значка звездочки, чтобы выбрать эффекты, стикеры и маски, которые будут добавлены к вашей фотографии или видео.

Среди доступных эффектов в iMessage есть Memoji и Animoji, позволяющие создавать анимированные персонажи с лицами пользователей, повторяющими их движения. Также есть различные стикеры, которые можно прикреплять к лицу или использовать в качестве маски. Добавление надписей и наклеек поможет превратить ваши фотографии в интересные мемы.

Скрытые фильтры для фотографий и видео в iMessage включают эффекты в стиле комиксов, чернил и акварели, которые работают гораздо лучше, чем стандартные фильтры в iPhone.

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