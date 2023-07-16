'Как нашествие пришельцев': украинские полярники наблюдали в небе необычное и редкое явление (фото)

Работники Национального антарктического научного центра сняли необычное и редкое явление в небе. Они назвали его "мечтой полярного метеоролога".

"Такое "комбо" как раз недавно выпало украинским метеорологам на "Вернадском". Утром на небе появились чечевицеобразные (лентикулярные) облака. Это овальные облака, вытянутые по горизонтали, с ровными четко очерченными краями", — сообщили полярники в Фейсбуке.

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Отмечается, что подобные облака имеют яркий белый цвет, иногда с разноцветным сиянием, и часто накладываются друг на друга, как будто стопка тарелок.

"Поэтому наши полярники шутят, что это антарктические НЛО, ведь они похожи на космический корабль пришельцев. К тому же из-за особенностей образования чечевицеобразные облака не двигаются, а как бы "зависают" в одной точке. Пока они висели над "Вернадским", солнце опустилось над горизонтом, "подсветив" небо в розовый цвет", – говорится в сообщении.

Также полярникам удалось сфотографировать перламутровые тучи. "Они очень тонкие, поэтому на фоне рассеянного света их фактически не видно. А вот во время заката, когда оно опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и "красит" облака в разные цвета", — добавили ученые.

Отмечается, что чечевицеобразные и перламутровые облака даже в Антарктиде можно увидеть нечасто. Для этого требуются специфические погодные условия, которые бывают в основном зимой.

"Кроме того, для формирования обоих видов облаков нужны "помехи", которые обойдут поток воздуха, – обычно это горные хребты. Однако стоит отметить, что эти облака принадлежат к разным слоям атмосферы: чечевицеобразные, как и большинство облаков, живут во "влажной" "Тропосферы и состоят преимущественно из воды, а перламутровые – в "сухой" стратосфере и состоят из кристалликов льда", – объяснили исследователи.

В апреле, напомним, ужасающее черное облако накрыло Стамбул.

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