Как наточить ножницы и ножи за считанные минуты: самые простые способы

Затупленный нож может быть опасным и усложнять работу на кухне, а также приводить к неприятностям. Однако существуют простые способы, которые помогут быстро заточить ножи, даже когда под руками нет специальных устройств.

Вы можете использовать обычную чашку. Просто переверните ее и прижмите лезвие ножа ко дну, затем резкими движениями проведите по дну чашки ножом несколько раз.

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Мо;но заточить ножи об автомобильное окно – просто проведите ножом несколько раз по краю окна.

Еще одним способом является использование пилочки для ногтей. Положите твердую пилочку для ногтей на стойкую поверхность шероховатой стороной вверх. Придерживайте пилу одной рукой, а другой проведите лезвием ножа по поверхности пилы. Повторяйте это движение несколько раз, пока лезвие не станет острым.

А чтобы наточить ножницы, используйте фольгу. Возьмите немалый кусок фольги, сложите его в несколько раз и сделайте ножницами 7-10 надрезов.

Напомним, UAportal сообщал, как быстро наточить кухонные ножи разными способами.

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