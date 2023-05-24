Как наточить терку за 5 минут: простые способы

Терка представляет собой незаменимую вещь на кухне, но она может затупиться от постоянного использования. Если у вас возникла такая проблема, не огорчайтесь, поскольку существует простой лайфхак, который поможет быстро восстановить остроту терки.

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Прежде всего для восстановления остроты необходимо заточить обе режущие стороны терки. Для этого вам понадобится нож с коротким лезвием и фарфоровая или керамическая чашка. Также можно использовать точильный брусок для достижения лучшего результата.

Вот как заточить терку:

Поднимите и заточите внутреннюю часть режущей кромки. Вставьте нож в зубец терки и проведите им с небольшим напором примерно три-четыре раза; Заточите наружную сторону зубцов. Протрите терку по нижней части фарфоровой или керамической чашки. Абразивные свойства этой части помогут заточить наружные режущие кромки зубцов.

Благодаря этим простым действиям вы сможете восстановить остроту своей терки и снова наслаждаться легкой и эффективной готовкой. Не забудьте выполнять эти шаги регулярно, чтобы держать свою терку всегда острой и готовой к использованию.

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