Як наточити терку за 5 хвилин: прості способи

Терка є незамінною річчю на кухні, але вона може затупитися від постійного використання. Якщо у вас виникла така проблема, не засмучуйтесь, оскільки існує простий лайфхак, який допоможе вам швидко відновити гостроту терки.

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Перш за все, для відновлення гостроти необхідно заточити обидві ріжучі сторони терки. Для цього вам знадобиться ніж з коротким лезом та порцелянова або керамічна чашка. Також можна використати точильний брусок для досягнення кращого результату.

Ось як заточити терку:

Підніміть та заточіть внутрішню частину ріжучої кромки. Вставте ніж у зубець терки і проведіть ним з невеликим натиском приблизно три-чотири рази; Заточіть зовнішню сторону зубців. Протріть терку по нижній частині порцелянової або керамічної чашки. Абразивні властивості цієї частини допоможуть добре заточити зовнішні ріжучі кромки зубців.

Завдяки цим простим діям ви зможете відновити гостроту своєї терки і знову насолоджуватися легким та ефективним готуванням. Не забудьте виконувати ці кроки регулярно, щоб тримати свою терку завжди гострою і готовою до використання.

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