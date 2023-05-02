Как навсегда избавиться от запаха животного в квартире: простые лайфхаки

Домашние животные – неотъемлемые члены нашей семьи, дающие много радости. Но их пушистость может создавать неприятные запахи дома, такие как мокрая шерсть и лоток. Однако существуют простые методы, которые помогут забыть об этой проблеме.

Прежде всего, нужно регулярно проводить гигиенические процедуры для питомцев: протирайте их кавычки после прогулки, расчесывайте шерсть, купайте и время от времени водите к профессионалам на груминг. Также следует держать животных подальше от диванов, кроватей и кресел, чтобы не было необходимости бороться с неприятным запахом на мебели. Устройте для своего любимца уютное место, где он будет комфортно чувствовать себя.

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Если случилось несчастье, и животное сходило в туалет на ковер, нужно действовать быстро. Уложите слой бумажных полотенец поверх мокрого места, затем добавьте еще один слой бумаги, чтобы устранить как можно больше мочи. Посыпьте пораженный участок пищевой содой (около 1/4 стакана) и оставьте на 8 часов или на ночь.

После того как пищевая сода нейтрализует запах, соберите ее. Другим методом является смешение одной чашки уксуса, одной чашки воды и двух столовых ложек пищевой соды. Если у вас есть пульверизатор, используйте его, чтобы сбрызнуть пятно мочи этой смесью.

Лоток для кошек может стать источником неприятного запаха, если его не чистить регулярно. Рекомендуется очищать лоток не менее одного раза в день. Кроме того, необходимо тщательно очищать его примерно раз в месяц. Чтобы избежать риска того, что ваша кошка откажется от лотка, лучше пользоваться мылом и водой, а не агрессивными химическими средствами.

Поскольку лотки для туалета часто подвергаются царапанию, создавая питательную среду для размножения бактерий, лучше заменять их по крайней мере раз в год.

Не забывайте также о своих малых животных. Если вы держите морских свинок, хомяков или песчанок, рекомендуется убирать их клетки по меньшей мере раз в неделю, чтобы обеспечить чистоту и предотвратить появление неприятного запаха.

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