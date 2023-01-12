Как не отравиться угарным газом при подключении генератора: правила подключения

Генератор для дома может быть опасен при неправильном использовании

После начала уничтожения критической инфраструктуры украинцы стали чаще покупать генераторы. Однако при неправильной установке и использовании генератора жителей может ожидать опасность.

Какие существуют генераторы

По виду потребляемого топлива дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

По фазам выходного напряжения однофазные и трехфазные.

По конструктивному исполнению: асинхронные и синхронные.

Чтобы правильно выбрать генератор, необходимо определить специфику его использования. От этого будет зависеть выбор топлива, мощности, типа запуска и т.п.

Какой мощности требуется генератор

Для обычной бытовой техники в квартире может хватить 3 кВт, но для одновременного включения утюга и стиральной машинки такого генератора будет мало

Для дачи лучше взять генератор мощностью 5 кВт. Вы сможете пользоваться бытовой техникой и насосом без нареканий.

Для строительства лучше подойдет генератор с высоким потреблением электроэнергии. Для этого лучше использовать генератор мощностью от 10 кВт.

Чем вреден генератор

Куратор проекта ЛУН город AIR Анна Денисенко напоминает, что генераторы загрязняют воздух и не имеют качественных фильтров.

Через фильтры генераторов в воздух попадает мелкодисперсная пыль (PM1, PM2.5, PM10) — маленькие частицы, которые не видны невооруженным глазом. Из-за сверхмельчайших размеров они могут попадать в сосуды, кровь, легкие человека и негативно влиять на работу мозга, сердца и нервной системы, провоцируя целый букет хронических заболеваний. Кроме них, в воздух попадает смесь из угарного газа, диоксидов азота и набора других вредных соединений.

"Генератор - это маленький автомобиль, который сейчас стоит около каждого магазина, кафе или заведения", - напоминает она.

Как правильно использовать генератор - объяснение ГСЧС

Покупайте генератор только в сертифицированных точках продаж.

Используйте его только на открытом воздухе.

При использовании он сильно нагревается, что может привести к возгоранию. Не допускайте перегрева.

Ни в коем случае не устанавливайте генератор в подъезде или в кафе.

Он должен находиться на расстоянии не менее 6 метров от дома, в который подается электроэнергия.

Для генератора нужно сделать навес, позаботьтесь, чтобы под ним циркулировал свежий воздух. Также можно позаботиться о специальном контейнере, который защитит генератор от осадков.

Генератор должен быть защищен от влаги, а вы должны надевать резиновые сапоги и перчатки.

Не смешивайте разные виды топлива и смазочных материалов.

Заправляйте генератор только в выключенном состоянии.

Рядом с генератором держите огнетушитель порошкового или углекислотного типа.

Не подключайте генератор самостоятельно, лучше доверьтесь квалифицированному специалисту.

Ранее Uaportal писал о том, как выбрать самый лучший вариант генератора для дома. На что следует обратить внимание и от чего зависит стоимость.

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