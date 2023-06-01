Как неправильный выбор горшка убивает комнатные растения: простые советы

Уход за комнатными растениями и их выживаемость иногда может казаться сложным даже для опытных садоводов. Если ваши комнатные растения постоянно отмирают, несмотря на большое внимание, возможно, причиной являются некоторые факторы, на которые вы не обращаете внимания.

Читайте также: Как прорастить свежую зелень из остатков растений, опустив их корни в воду

Бессмысленные ошибки могут приводить к гибели комнатных растений, и именно об этом делятся советами эксперты Lifehacker. Они раскрывают удивительные вещи, которые могут привести к смерти растений. Каждое растение имеет свои собственные потребности, которые изменяются со временем, и одно из них – это размер горшка, в котором оно находится.

"Если горшок слишком мал, корни вашего растения будут сжаты, и меньше почвы означает меньше питательных веществ для поглощения", – объясняют эксперты.

С другой стороны, если ваши растения могут умирать, несмотря на то, что имеют много места, возможно корни растения утонуло или произошло перенасыщение почвы. Эксперты советуют учитывать конкретные потребности вашего растения и своевременно вносить необходимые изменения, а также пересаживать растения в большие горшки по мере их роста.

Читайте также: Для забывчивых: Какие комнатные растения требуют низкие эксплуатационные услуги

Также следует обратить внимание на освещение. Подходящее количество света необходимо вашим растениям для процветания. В зависимости от того, в каком направлении выходят окна, растения могут страдать из-за недостаточного или избыточного освещения.

"Разместите растения, требующие яркого света, у южного или западного окна без затенения", – рекомендуют эксперты.

Растения, требующие косвенного света, можно разместить у окон, выходящих на восток или перед окном с прозрачной шторой. Растения со слабым освещением могут быть размещены перед выходящими на север окнами или в менее освещенной части дома.

Если ваши растения все еще не преуспевают, стоит обратить внимание на очищение листьев. Листья растений со временем загрязняются пылью, и это может исключить возможность фотосинтез, который нужен растениям для жизнедеятельности. Эксперты рекомендуют вытирать или промывать листья во время полива растений, чтобы удалить накопившуюся на нем пыль или грязь. Для более чувствительных растений можно использовать мягкую ткань из пыли или ткань из микрофибры, чтобы внимательно очистить листья от пыли, не оставляя их в спрятанных уголках и щелях.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!