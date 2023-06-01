Як неправильний вибір горщика вбиває кімнатні рослини: прості поради

Догляд за кімнатними рослинами і їх виживання іноді може здаватися складним навіть для досвідчених садівників. Якщо ваші кімнатні рослини постійно відмирають, не зважаючи на вашу велику увагу, можливо, причиною є деякі фактори, на які ви не звертаєте уваги.

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Безглузді помилки можуть призводити до загибелі кімнатних рослин, і саме про це поділяються порадами експерти Lifehacker. Вони розкривають дивовижні речі, які можуть призвести до смерті ваших рослин. Кожна рослина має свої власні потреби, які змінюються з часом, і одна з них – це розмір горщика, в якому вона знаходиться.

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"Якщо горщик занадто малий, коріння вашої рослини буде стиснуте, і менше ґрунту означає менше поживних речовин для поглинання", – пояснюють експерти.

З іншого боку, якщо ваші рослини можуть вмирати, попри те, що мають "багато місця", можливо коріння рослини потонуло або відбулось перенасичення ґрунту. Експерти радять враховувати конкретні потреби вашої рослини та вчасно вносити необхідні зміни, а також пересаджувати рослини в більші горщики по мірі їх росту.

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Також слід звернути увагу на освітлення. Відповідна кількість світла необхідна вашим рослинам для процвітання. Залежно від того, у якому напрямку виходять вікна, рослини можуть страждати через недостатнє чи надлишкове освітлення.

"Розташуйте рослини, які потребують яскравого світла, біля південного або західного вікна без затінення", – рекомендують експерти.

Рослини, які потребують непрямого світла, можна розмістити біля вікон, що виходять на схід, або перед вікном з прозорою шторою. Рослини зі слабким освітленням можуть бути розміщені перед вікнами, що виходять на північ, або в менш освітленій частині будинку.

Якщо ваші рослини все ще не процвітають, варто звернути увагу на очищення листя. Листя рослин з часом забруднюється пилом, і це може унеможливлювати фотосинтез, який потрібен рослинам для життєдіяльності. Експерти рекомендують витирати або промивати листя під час поливу рослин, щоб видалити пил або бруд, що накопичився на ньому. Для більш чутливих рослин можна використовувати м'яку ганчірку для пилу або тканину з мікрофібри, щоб уважно очистити листя від пилу, не залишаючи його в захованих куточках та щілинах.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини варто посадити у себе вдома.

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