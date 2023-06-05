Как носить обувь без носков и избавиться от неприятного запаха в конце дня: интересный лайфхак

В Интернете мы нашли интересный и эффективный способ носить обувь без носков, позволяющий чувствовать себя комфортно в конце дня. Этот уникальный подход был разработан изобретательной блогершей TikTok, которая сумела соединить две казавшиеся несовместимыми вещи.

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Носки не являются излюбленным элементом гардероба для всех. Несмотря на их пользу некоторые люди не испытывают комфорта из-за тугой резинки, которая может оставлять следы на коже, или из-за того, что носок может сдвинуться во время движения и стать неудобным.

Одна из пользователей TikTok, которая также не является фанаткой носков, поделилась оригинальным лайфхаком в своем видео. Хотя не все оценили этот трюк, он оказался достаточно интересным. Девушка раскрыла свою тайну, утверждая:

"Я не люблю носить носки, но это не проблема. Вы можете использовать гигиенические прокладки как стельки для обуви", – сказала она.

Она показала процесс в своем видео, демонстрируя, как взяла кроссовки известного бренда Lacoste и приложила гигиеническую прокладку к стельке обуви. Этот предмет женской гигиены эффективно поглощает пот, поэтому при ношении спортивной обуви без носков не вызывает неприятных ощущений.

Насколько эффективен этот способ, не было исследовано. Однако комментарии под видео расходятся во мнениях. Некоторые пользователи считают этот трюк великолепной и даже гениальной идеей. Но есть и сомневающиеся в его эффективности.

Они отмечают, что для использования этого метода нужно приложить определенные физические и временные усилия, которые могут быть сопоставимы с надеванием носков. Некоторые люди также выражают обеспокоенность, что гигиеническая прокладка может выпасть из обуви в ненужный момент, если вдруг понадобится разуться. Потому они спрашивают, как избежать неудобств.

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