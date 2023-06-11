Как носить обувь на высоком каблуке без боли: простой лайфхак

Обувь на высоком каблуке может придать непревзойденный вид и стильно дополнить наш образ. Однако, долгое время, проведенное в такой обуви без носков или подкладок, часто приводит к неприятным болезненным ощущениям в ногах.

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Один интересный тренд с TikTok предлагает решение этой проблемы с помощью обычного скотча или пластыря. Пользователи показывают, как соединить третий и четвертый пальцы с помощью скотча, что, как утверждают, облегчает дискомфорт во время ходьбы на высоком каблуке и уменьшает нажим.

За короткое время этот трюк стал популярен среди тех, кто борется с болезненными ощущениями во время ношения обуви на высоком каблуке. В комментариях к видео отмечается, что между третьим и четвертым пальцами проходит нерв, который быстро устает под влиянием высоких каблуков. Применение скотча или пластыря в этой области может помочь быстро снять напряжение с этого нерва.

Этот трюк со скотчем или пластырем может стать полезным для тех, кто стремится уменьшить дискомфорт во время ходьбы в обуви на высоком каблуке. Впрочем, следует помнить, что каждый человек имеет разную структуру ног и может ощущать боль или дискомфорт по-разному. Если проблема продолжается или становится серьезной, рекомендуется обратиться к специалисту для получения индивидуальной консультации и рекомендаций.

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