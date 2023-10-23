Как обновить интерьер кухни, если у вас ограничен бюджет: советы дизайнеров

Если у вас ограничен бюджет, но вы мечтаете обновить свою кухню, мы поделимся несколькими идеями, которые позволят изменить внешний вид кухни, не тратя большое количество средств. Чтобы кардинально поменять облик кухни, не обязательно производить капитальный ремонт.

Об этомпишет Радиотрек.

Обновление цвета шкафов

Изменить атмосферу на кухне можно быстро и эффективно, просто перекрасив кухонные шкафы. Даже если вы обратитесь к профессионалам для этой работы, все равно будет в разы дешевле и быстрее, чем производить полный ремонт.

Вы можете значительно изменить облик кухни, добавив яркие цвета, такие как темно-фиолетовый, темно-синий или лесно-зеленый.

Освещение

Эффективное освещение может определять общий вид кухни. Возможно, вашему пространству не хватает точечного освещения. Ручные светильники могут значительно улучшить детализацию кухни и придать ей более изысканный вид. Для кухонь в стиле минимализма подходят изящные металлические светильники простых форм.

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Замена столешниц

Это может быть не самым бюджетным решением, но оно действительно действенно. Через несколько лет после ремонта столешницы могут износиться, что влияет на внешний вид кухни. Лучший вариант – заменить старые столешницы на новые, изготовленные из другого материала.

Для экономичного варианта можно рассмотреть деревянные столешницы, которые добавляют тепло кухне, в отличие от мрамора или натурального камня. Тем не менее, деревянные столешницы требуют особого ухода.

Напомним, мы уже писали, какие вещи делают интерьер немодным.

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