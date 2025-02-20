Как обжаловать решение о мобилизации военнообязанного: ответ юриста

Военнообязанные имеют право обжаловать мобилизацию, если она была произведена с нарушением законодательства. Юрист Дмитрий Франчук объяснил, как это можно сделать.

Если лицо считает, что его мобилизовали незаконно, например, не учли наличие отсрочки, состояние здоровья или другие обстоятельства, можно подать жалобу в ТЦК. Для этого следует обратиться в территориальный центр комплектования с письменным заявлением и подтверждающими документами, такими как медицинские справки, документы по уходу за лицом с инвалидностью или справку об обучении. При признании ошибки ТЦК может самостоятельно отменить решение, однако часто такие дела приходится решать в судебном порядке. Об этом пишетРБК.

Если ТЦК не изменил решения, его можно оспорить в административном суде в течение шести месяцев. Иск должен содержать информацию о нарушении норм законодательства, а также доказательства: медицинские справки, документы о семейном положении или другие подтверждения. В процессе разбирательства суд может временно приостановить действие мобилизационного решения.

Если мобилизация произошла, несмотря на существующие проблемы со здоровьем, можно обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Для этого подается апелляция в высшую ВЛК, а если она не меняет решения, можно обратиться в суд. Однако обжалование мобилизации не освобождает от обязанности появляться в воинскую часть, пока не будет соответствующего решения суда.

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В Украине уже есть прецеденты, когда суды отменяли мобилизационные решения из-за нарушения процедуры. К примеру, один из мужчин получил повестку на улице без официального подтверждения вручения и подписи. Суд признал мобилизацию незаконной. Другой случай касался неучтенного медицинского диагноза: мужчину сочли годным к службе, хотя у него было хроническое заболевание, которое давало право на отсрочку. После судебного решения ВЛК провела повторное обследование и изменила заключение.

Также мобилизационные решения отменяли в случаях, когда ТЦК не учитывал право на отсрочку, например из-за ухода за лицом с инвалидностью. Поэтому военнообязанным важно знать свои права и в случае нарушений обращаться в соответствующие органы или суд.

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