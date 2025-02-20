Як оскаржити рішення про мобілізацію військовозобовʼязаного: відповідь юриста

Військовозобов'язані мають право оскаржити мобілізацію, якщо вона була проведена з порушенням законодавства. Юрист Дмитро Франчук пояснив, як це можна зробити.

Якщо особа вважає, що її мобілізували незаконно, наприклад, не врахували наявність відстрочки, стан здоров’я або інші обставини, можна подати скаргу до ТЦК. Для цього слід звернутися до територіального центру комплектування з письмовою заявою та підтвердними документами, такими як медичні довідки, документи про догляд за особою з інвалідністю чи довідку про навчання. У разі визнання помилки ТЦК може самостійно скасувати рішення, однак часто такі справи доводиться вирішувати в судовому порядку. Про це пише РБК.

Якщо ТЦК не змінив рішення, його можна оскаржити в адміністративному суді протягом шести місяців. Позов має містити інформацію про порушення норм законодавства, а також докази: медичні довідки, документи про сімейний стан або інші підтвердження. У процесі розгляду суд може тимчасово призупинити дію мобілізаційного рішення.

Якщо мобілізація відбулася попри наявні проблеми зі здоров’ям, можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Для цього подається апеляція до вищої ВЛК, а якщо вона не змінює рішення — можна звернутися до суду. Однак оскарження мобілізації не звільняє від обов’язку з’являтися у військову частину, поки не буде відповідного рішення суду.

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В Україні вже є прецеденти, коли суди скасовували мобілізаційні рішення через порушення процедури. Наприклад, один із чоловіків отримав повістку на вулиці без офіційного підтвердження вручення та підпису. Суд визнав мобілізацію незаконною. Інший випадок стосувався неврахованого медичного діагнозу: чоловіка визнали придатним до служби, хоча він мав хронічне захворювання, що давало право на відстрочку. Після судового рішення ВЛК провела повторне обстеження і змінила висновок.

Також мобілізаційні рішення скасовували у випадках, коли ТЦК не враховував право на відстрочку, наприклад, через догляд за особою з інвалідністю. Тому військовозобов’язаним важливо знати свої права і в разі порушень звертатися до відповідних органів або суду.

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