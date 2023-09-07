Как очистить чашку от старых и стойких следов кофе: два рабочих способа
Многие знакомы с проблемой устойчивых кофейных пятен на чашках, которые кажется невозможно удалить. Однако это не так, и существуют простые и эффективные способы, которые помогут вам избавиться от этих неприятных загрязнений с помощью доступных средств.
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Вам понадобится немного свободного времени и такие натуральные ингредиенты, как уксус и сода, чтобы ваши чашки снова блистали чистотой и свежестью, пишет портал santeplus.
Как удалить кофейные пятна на чашках с помощью уксуса:
- Наполовину наполните чашку уксусом, а остальное дополните горячей водой.
- Оставьте чашку в этом состоянии в течение 30 минут.
- После этого тщательно промойте чашку.
Уксус обладает очищающими и обезжиривающими свойствами и способен эффективно растворять пятна от кофе на керамике.
Как удалить кофейные пятна на чашках с помощью соды:
- Возьмите чайную ложку пищевой соды.
- Добавьте несколько капель воды в соду, чтобы создать пастообразную смесь.
- Нанесите данную смесь на загрязненную часть чашки и аккуратно потрите.
- Затем тщательно промойте чашку.
Сода обладает высокой очищающей способностью и хорошо удаляет кофейные пятна из кухонной посуды.
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