Как очистить духовку без использования химических средств: инструкция

Не откладывайте уборку духовки на потом, ведь грязь и жир могут продлить и усложнить этот процесс. Но не отчаивайтесь. Есть простой и эффективный способ, который поможет легко очистить духовку.

Об этом сообщили в Pixel. Для этого способа понадобятся лишь несколько ингредиентов, в том числе алюминиевая фольга, вода, уксус и сода.

Что нужно делать:

Шаг 1: Подготовьте духовку. Перед началом уборки убедитесь, что духовка выключена и остыла. Извлеките противень, решетки и другие аксессуары из духовки. Их можно очистить с помощью фольги или другими методами.

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Шаг 2: Сделайте раствор из воды и уксуса. Вскипятите литр воды. Добавьте полстакана уксуса и хорошо перемешайте. Этот раствор поможет размягчить жиры и грязь на стенках духовки.

Шаг 3: Промочите фольгу в растворе и покройте духовку. Сорвите листы фольги размером с ладонь и скомкайте их в шарики. Опустите каждый шарик в горячий раствор из воды и уксуса, выдавите излишек жидкости и прикрепите к стенкам, дверцам и дну духовки. Оставьте фольгу на 30–40 минут.

Шаг 4: Посыпьте содой поверхности духовки. Снимите фольгу и посыпьте содой места, где осталась грязь или жир. Сода будет реагировать с уксусом, образуя пену, которая поможет уничтожить загрязнение.

Шаг 5: Протрите духовку влажной тряпкой. Подождите 10-15 минут, пока сода совершит свою работу. Затем протрите все поверхности духовки влажной тряпкой или губкой, смывая остатки соды, уксуса и грязи. При необходимости повторите процесс, пока духовка не станет чистой и блестящей.

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