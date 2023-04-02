Как очистить ковер в ванной от грибка: полезный лайфхак

Как избавиться от грибка из ковра в ванной

Влажность в ванной может стать причиной появления грибков и бактерий на коврике. Простая стирка может не помочь решить проблему, поэтому лучше воспользоваться проверенными лайфхаками.

Как легко очистить ванну от стойкого налета

Синтетические коврики лучше стирать в машине при температуре до 60 °C, без отжима. Для сохранения цвета лучше добавить бельевой кондиционер.

Резиновые и силиконовые коврики следует стирать вручную. Намочите их обычной водой, посыпьте стиральным порошком или гелем и подождите 10-15 минут. Затем тщательно почистите щеткой или губкой и промойте под теплой водой.

Также вручную лучше стирать коврики из натурального волокна, таких как джут, хлопок или бамбук. Смешайте один стакан белого уксуса, две столовые ложки любого моющего средства и немного теплой воды. Растворите три колпачка этой смеси в 10 литрах воды, смочите губку в этом растворе и очистите коврик. Затем лучше оставить его сушиться на улице или балконе, если это возможно.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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