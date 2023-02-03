Как очистить подушки от желтых пятен: 3 бюджетных и эффективных средства

Со временем на подушках могут появляться пятна и другие загрязнения, а также пожелтеть. Некоторые подушки можно стирать в машинке, а некоторые только вручную. В обоих случаях вы сможете привести подушки в приличное состояние с помощью этого простого и эффективного лайфхака.

О нем пишет издание Express. Таким способом можно легко вывести желтые пятна и запахи из подушек даже без стиральной машинки. Большинство этих ингредиентов, скорее всего, уже есть в вашем доме, в противном случае стоят они не дорого, поэтому можно сходить в магазин или аптеку потратив копейки.

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Вам понадобится:

чашка столового уксуса;

четверть чашки буры или пищевая сода;

4 чайные ложки жидкости для мытья посуды.

Вместо буры, которая действует как натуральный отбеливатель и пятновыводитель, можно использовать соду. Средство для мытья посуды избавит от масляных загрязнений, которые происходят через контакт с телом.

Чтобы удалить пятна из подушек, замочите их в горячей воде с уксусом, бурой (или содой) и моющим средством. Это удалит пятна, устранит запахи пота, а благодаря уксусу ткань подушки смягчится.

Наполните таз или другую емкость горячей водой, добавьте уксус, жидкость для мытья посуды и буру (или пищевую соду);

Хорошо перемешайте компоненты;

Поместите в смесь подушку, чтобы она полностью погрузилась в воду и энергично перемешайте жидкость;

Чтобы смесь подействовала даже на "сильнейшие пятна", оставьте подушку замачиваться на ночь;

Достаньте подушки из смеси через 12-24 часа, отожмите лишнюю жидкость, а затем постирайте вручную;

Протрите пятна средством для мытья посуды;

После этого промойте подушку чистой холодной водой;

Чтобы избежать образования плесени или грибка, оставьте подушку в прохладном месте для просушки на воздухе.

Раньше мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, как избавиться от пыли за считанные минуты, а также о том, как ухаживать за стиральной машинкой раз в месяц, чтобы она стирала вещи идеально.

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