Как очистить шторы прямо на карнизе: простой лайфхак

Как постирать шторы, не снимая их с карниза

Шторы являются не только элементом декора, но и функциональным изделием, защищающим окна от солнечных лучей и взглядов извне. Тем не менее, многим знакома скучная задача – чистка и стирка штор.

Но не стоит пугаться, поскольку существует простой лайфхак, позволяющий очистить шторы без их снятия с карниза. Этот метод отлично подойдет тем, кто ценит свое время и эффективность, пишет УНИАН.

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Для начала вам понадобится пылесос со специальной занавеской. Пройдитесь этой насадкой по ткани шторы, это поможет удалить пыль и мусор, которые могут укрыться в них.

Если у вас нет специальной насадки для пылесоса, включите самый низкий режим всасывания и наденьте на трубку влажную тряпочку. Это предотвращает засасывание ткани.

Затем готовьте мыльный раствор, который сделает процесс очистки штор еще проще. Для этого вам понадобятся только чистая теплая вода и немного хозяйственного мыла. Тереть мыло на мелкую терку и растворить в воде. Полученный раствор должен быть почти прозрачен и с незначительным количеством пены.

После этого используйте губку, чтобы нанести мыльный раствор на шторы. Попытайтесь не смочить их слишком сильно. Внимательно обработайте загрязненные места, а затем снимите мыло тряпкой или влажной губкой. Не следует пытаться потереть ткань, это может повредить ее.

Если на шторах есть пятна, которые не удаляются мыльным раствором, используйте моющее средство для посуды. Просто нанесите немного пятна и вытрите его осторожно влажной губкой.

Такой лайфхак особенно удобен для очистки штор без их снятия с карниза. Важно отметить, что средство для отпаривания можно использовать для поддержания чистоты штор. Просто держите отпариватель на расстоянии 15-20 сантиметров от ткани и пройдитесь им по всей поверхности штор. Этот метод не только поможет удалить пыль, но и освежит шторы.

Важно заметить, что отпариватель не подходит для очистки штор из бархата, деликатных тканей, а также штор со сложной структурой, например, плиссе. Для других видов штор этот способ отлично подойдет.

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