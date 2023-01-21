Как очистить Telegram "от мусора" и освободить место на телефоне до максимума: пошаговая инструкция
Популярный мессенджер Telegram очень активно "пожирает" память на наших устройствах. Где можно изменить настройки, чтобы сохранились все файлы, а приложение работало быстрее?
В этом материале мы расскажем, как освободить место и удалить мусор в устройствах на базе Android и iPhone/iPad. В первую очередь, как пишут специалисты, нужно обратить внимание на файлы кэша.
Что такое кэш и зачем его чистить
Кэш поглощает память вашего устройства. Он "сохраняет" дубликаты временных файлов ваших данных телеграмму, видео, изображений и т.д. С помощью кэша файлы используются для быстрой последующей загрузки.
Безопасно удалять файлы из кэша Telegram
Удаление кэша не ликвидирует файлы с телефона или планшета. Происходит удаление дубликатов медиафайлов, но они остаются в облаке Telegram.
Если вы почистите Telegram, то вы по-прежнему можете использовать приложением. Вы не удалите все файлы для входа в аккаунт и сообщения из чата.
Чтобы очистить кеш сначала откройте Telegram. Коснитесь трех горизонтальных линий слева вверху.
В настройках выберите "Данные и хранения", затем "Использование памяти" и, наконец, нажмите "Очистить кэш Telegram".
Как очистить кэш Телеграмму на андроид?
- Откройте приложение Telegram.
- Коснитесь горизонтальных линий в верхнем левом углу.
- Далее коснитесь "Настройки" в меню.
- В разделе Настройки выберите пункт "Данные и хранение".
- Затем нажмите кнопку "Использование памяти".
- Коснитесь Очистить кэш Telegram.
- Выберите очистить кэш.
Как почистить кэш телеграмм на айфон?
- Коснитесь значка Telegram.
- При необходимости войдите в свой аккаунт Telegram.
- Перейдите к настройкам, которые можно найти в правом нижнем углу.
- Коснитесь "Данные и хранилище".
- Выберите "Использование хранилища".
- Наконец, нажмите на чистку кэша Telegram.
Для пользователей iOS можно очистить файлы кэша для отдельного раздела чата.
Например, если вы делитесь слишком большим количеством медиафайлов с этим человеком в Telegram, вы можете удалить кэш только с этого чата.
Как отключить автозагрузку в галерею устройств
Больше не хранить медиафайлы с телеграммами на андроид :
- Войдите в программу;
- Нажмите три полоски вверху влево и перейдите к настройкам;
- Найдите вкладку "Настройка чата";
- "Храните в галерее" и переведите переключатель в неактивное положение.
Больше не хранить медиафайлы с телеграммами на айфон
- Откройте мессенджер;
- Щелкните шестерню настроек на нижней панели справа;
- Найдите раздел "Данные и память";
- Перейдите к блоку "Другие";
- Найдите вкладку "Сохранять полученные фотографии" и разверните ее.
- Найдите вкладку "Использование памяти" и выберите минимальное.
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