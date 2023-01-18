Как одеваться, чтобы выглядеть стройной зимой и не замерзнуть: основные модные приемы

Зимой не всегда кажется стройной из-за объемных пуховиков, толстых свитеров и другой одежды. Поскольку важно обязательно оставаться в тепле.

Стилисты из "Школы стиля" назвали модные приемы, которые позволят подобрать зимнюю одежду, чтобы выглядеть более стройной. Так вы сможете создать гармоничные образы, учитывая игру объемов, гармонию с нижними слоями, использование вертикалей, а также подбор обуви.

Добавление вертикалей в свои зимние образы

Один из наиболее часто используемых стилистических приемов – добавление вертикалей. Это помогает убирать несколько сантиметров в объеме и зрительно удлинить рост.

Самым простым способом добавить вертикали в образ является незастегнутый верхний слой (пальто или куртка). Однако зимой нам приходится отказываться от этого стилистического приёма. Поэтому можете выбрать длинный ниспадающий шарф или же выбирайте верхний слой с рядом пуговиц.

6 модных приемов, как выглядеть зимой стильно - модные тренды 2023

Цветовое единство

В застегнутом виде лучше всего смотрятся образы, собранные по принципу цветового единства. Поэтому для создания более гармоничных силуэтов зимой отдавайте предпочтение монохромным сочетаниям.

6 модных приемов, как выглядеть зимой стильно - модные тренды 2023

Выраженная талия

Стилисты заметили, что хрупкость в силуэт поможет добавить верхний слой с выраженной талией.

6 модных приемов, как выглядеть зимой стильно - модные тренды 2023

Игра объемов

Когда создаете зимний образ, не забывайте об игре объемов. То есть под объемный пуховик или пальто надевайте менее объемные поясные изделия. Если верхний слой не слишком объемен, то можно надевать широкие брюки.

6 модных приемов, как выглядеть зимой стильно - модные тренды 2023

Обувь в тон низа

Подбирайте обувь в тон низа. Таким образом образ будет менее изрезан горизонталями и будет выглядеть более гармонично.

6 модных приемов, как выглядеть зимой стильно - модные тренды 2023

Длина брюк в зимних образах

Для палаццо следует брать полную длину, для зауженных моделей можно выбирать как полную так и короткую длину.

"Стилистический лайфхак: если брюки открывают часть обуви, где расположена лодыжка – это автоматически делает образ более хрупким", – рассказали стилисты.

6 модных приемов, как выглядеть зимой стильно - модные тренды 2023

Напомним, что этой зимой и весной актуальными остаются удобные и объемные кардиганы. Этот тренд подойдет для молодых девушек и женщин постарше.

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