Стильные кардиганы на зиму: пять основных моделей (фото)

Этой зимой и весной актуальными остаются удобные и объемные кардиганы. Этот тренд подойдет для молодых девушек и женщин постарше.

Стилисты представили немало стильных моделей кардиганов на этот сезон. Поэтому как раз то время, когда его нужно приобрести.

Классический кардиган

Классическим кардиганом считается прямая модель. На такой одежде должен отсутствовать воротник и застежки. Обратите внимание на кардиганы в бежевом, сером и черном цветах. Такую базу может легко соединить с брюками, джинсами, юбками и платьями.

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Оверсайз

По мнению стилистов, оверсайз-кардиганы будут комфортно окутывать тело и сохранять тепло. Такие вещи свободного кроя подходят под все типы фигур.

Кардиганы с декором

Актуальными в 2023 году являются кардиганы, украшенные разным декором. В частности, молниями, пуговицами, бахромой, стразами, пряжками, вышивкой и нашивками.

Укроп-кардиган

Девушки и женщины, желающие показать зону живота, могут обратить внимание на короткий кардиган – укроп. Также его можно совмещать с рубашками, футболками, блузками, создавая стильные многослойные образы.

Кардиганы в стиле бохо

Кардиган в стиле бохо хорошо сочетается с рубашками и джинсами, а также кожаными брюками.

Напомним, что в 2023 году лучше отказаться от некоторых утративших свою актуальность вещей. В частности, это одежда с мехом, шапки грубой вязки, шарф-снуд и кожаные леггинсы.

Украинская стилистка Юлия Сайко рассказала о главных модных трендах зимы 2022-2023. Она подчеркнула, что зима – это не только о грубых тканях, стоит помнить о легкости.

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