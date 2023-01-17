Стильні кардигани на зиму: п'ять основних моделей (фото)

Цієї зими та весни актуальними залишаються зручні та об'ємні кардигани. Цей тренд підійде для молодих дівчат та жінок старшого віку.

Стилісти представили чимало стильних моделей кардиганів на цей сезон. Тому якраз саме той час, коли його потрібно придбати.

Класичний кардиган

Класичним кардиганом вважається пряма модель. На такому одязі має бути відсутній комір та застібки. Зверніть уваги на кардигани у бежевому, сірому та чорному кольорах. Таку базу може буде легко поєднати зі штанами, джинсами, спідницями та сукнями.

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Оверсайз

На думку стилістів, оверсайз-кардигани будуть комфортно огортати тіло та зберігатимуть тепло. Такі речі вільного крою підходять під усі типи фігур.

Кардигани з декором

Актуальними в 2023 році є кардигани, оздоблені різним декором. Зокрема блискавками, ґудзиками, бахромою, стразами, пряжками, вишивкою та нашивками.

Кроп-кардиган

Дівчата та жінки, які хочуть показати зону живота, можуть звернути увагу на короткий кардиган – кроп. Також його можна поєднувати з сорочками, футболками, блузками, створюючи стильні багатошарові образи.

Кардигани у стилі бохо

Кардиган у стилі бохо добре поєднується з сорочками та джинсами, а також шкіряними штанами.

Нагадаємо, що у 2023 році краще відмовитися від деяких речей, які втратили свою актуальність. Зокрема це одяг з хутром, шапки грубої в’язки, шарф-снуд та шкіряні легінси.

Українська стилістка Юлія Сайко розповіла про головні модні тренди зими 2022-2023. Вона наголосила, що зима – це не лише про грубі тканини, варто пам'ятати про легкість.

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