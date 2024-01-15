Как оформить пенсию, не выходя из дома: пошаговая инструкция

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил, что украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно. Это касается также и тех, кто уехал за границу.

Для этого необходимо зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии". После просмотра информации на экране нажмите "Вход".

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Для дальнейших шагов нужно войти в личный кабинет. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Его получают также онлайн и бесплатно.

После входа в кабинет необходимо:

В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Дать согласие на дистанционное информирование – выберите удобный способ получения сообщений, чтобы узнать статус своего заявления. Нажмите кнопку "Продолжить" и выберите тип получаемой пенсии. Заполните анкету-опрос и поставьте отметку о предоставлении согласия на передачу и обработку персональных данных. Подключите скан-копии необходимых документов. На экране появится полная форма заявления о назначении пенсии – проверьте все данные. При необходимости – отредактируйте их. Нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Ваше заявление проработают в течение 10 дней, а по результатам рассмотрения вы получите уведомление выбранным вами способом.

Какие документы нужно подавать для оформления пенсии:

индивидуальный налоговый номер (РНОКПП) или оригинал и копию свидетельства о государственном социальном страховании;

трудовую книжку или документы о стаже;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

документы в подтверждение особого статуса, если таковой есть (например, вид ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС);

в отдельных случаях, предусмотренных законом – справку о доходах или зарплате.

Напомним, пенсионеры могут получать не только основную выплату, но и надбавки. Доплата предусмотрена, в частности, за сверхурочный стаж.

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