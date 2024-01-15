Як оформити пенсію, не виходячи з дому: покрокова інструкція

Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив, що українці, які досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно. Це стосується також і тих, хто виїхав за кордон.

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Для цього необхідно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ й обрати вкладку "Заява про призначення пенсії". Після ознайомлення з інформацією на екрані натисніть "Вхід".

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Для подальших кроків необхідно увійти до особистого кабінету. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Його отримують також онлайн і безоплатно.

Після входу до кабінету необхідно:

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії". Дати згоду на дистанційне інформування – оберіть зручний спосіб отримання повідомлень, щоби знати про статус своєї заяви. Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії, яку будете отримувати. Заповніть анкету-опитування та поставте позначку про надання згоди на передачу й обробку персональних даних. Долучіть скан-копії необхідних документів. На екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії – перевірте усі дані. У разі потреби – відредагуйте їх. Натисніть кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Вашу заяву опрацюють упродовж 10 днів, а за результатами розгляду ви отримаєте повідомлення в обраний вами спосіб.

Які документи треба подавати для оформлення пенсії:

індивідуальний податковий номер (РНОКПП) або оригінал і копію свідоцтва про державне соціальне страхування;

трудову книжку або документи про стаж;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

документи на підтвердження особливого статусу, якщо такий є (наприклад, посвідка ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС);

в окремих випадках, передбачених законом — довідку про доходи або зарплату.

Нагадаємо, пенсіонери можуть отримувати не лише основну виплату, але також надбавки. Доплата передбачена, зокрема, за понаднормовий стаж.

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