Как оформить пенсию по выслуге лет: новые условия с 1 марта
Пенсия за выслугу лет – это вид пенсии, который дают людям, работающим на работах, вредящих здоровью или приводящих к потере трудоспособности. Ее можно получить раньше обычной пенсии по возрасту.
Условия получения пенсии за выслугу лет могут изменяться. За подробной информацией обращайтесь в Пенсионный фонд Украины, пишут fakty.com.ua.
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Кто может получить пенсию за выслугу лет:
- Артисты: если у них 20-35 лет стажа творческой деятельности.
- Работники авиации и летно-испытательного состава: мужчины – 25 лет стажа, женщины – 20 лет.
- Военнослужащие:
- 25 лет календарной выслуги.
- 45 лет возраста, 25 лет страхового стажа, из которых 12,5 лет – служба.
- Сотрудники образования, здравоохранения и соцобеспечения: 25 лет специального стажа.
- Медики.
- Спортсмены: 25 лет стажа.
- Диспетчеры воздушного движения, бортпроводники, работники железнодорожного и метрополитена, геологи:
- Лесозаготовители, механизаторы в портах, флот:
Как рассчитать размер пенсии за выслугу лет:
- Военным: оклад по должности, воинское звание, прибавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные выплаты.
- Другим категориям: согласно ст. 27, 28 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV. Зависит от страхового стажа и заработной платы.
Как получить пенсию за выслугу лет:
- Обратиться в Пенсионный фонд Украины после увольнения с работы, дающей право на пенсию.
- Собрать нужные документы.
Детальнее о пенсии за выслугу лет:
- Закон Украины "О пенсионном обеспечении": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
- Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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