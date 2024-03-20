Как оформить справку о доходах пенсионера онлайн для подтверждения состояния
Справка о доходах пенсионера
Пенсионерам иногда нужна справка о доходах, чтобы решить определенные финансовые вопросы. Ее можно получить онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Получить его можно, в частности, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно сделать несколько шагов, пишет ПФУ.
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Вот как это сделать:
- Зайдите на веб-портал Фонда и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В личном кабинете выберите опцию "Запрос на получение электронных документов".
- Из выпадающего списка выберите "Справка о доходах пенсионера".
- Заполните форму, укажите период, за который требуется справка, согласитесь на обработку персональных данных и нажмите "Отправить в ПФУ".
- После обработки заявления вы можете получить справку в разделе "Мои обращения".
Вот несколько дополнительных советов:
- Убедитесь, что у вас есть КЭП. Его можно получить в аккредитованных центрах предоставления административных услуг.
- Предварительно подготовьте все необходимые данные.
- Внимательно заполняйте форму.
- Сохраняйте справку в электронном виде или распечатайте ее.
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