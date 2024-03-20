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Как оформить справку о доходах пенсионера онлайн для подтверждения состояния

Игорь Романько

Справка о доходах пенсионера

Пенсионерам иногда нужна справка о доходах, чтобы решить определенные финансовые вопросы. Ее можно получить онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Получить его можно, в частности, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно сделать несколько шагов, пишет ПФУ.

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Вот как это сделать:

  1. Зайдите на веб-портал Фонда и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. В личном кабинете выберите опцию "Запрос на получение электронных документов".
  3. Из выпадающего списка выберите "Справка о доходах пенсионера".
  4. Заполните форму, укажите период, за который требуется справка, согласитесь на обработку персональных данных и нажмите "Отправить в ПФУ".
  5. После обработки заявления вы можете получить справку в разделе "Мои обращения".

Вот несколько дополнительных советов:

  • Убедитесь, что у вас есть КЭП. Его можно получить в аккредитованных центрах предоставления административных услуг.
  • Предварительно подготовьте все необходимые данные.
  • Внимательно заполняйте форму.
  • Сохраняйте справку в электронном виде или распечатайте ее.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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