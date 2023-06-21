Как определить, что косметика вредна: правила выбора

При покупке новых косметических средств следует обращать внимание не только на их запах или цвет, но и на состав. Мелкими буквами на этикетке можно прочесть много непонятных слов: изопропил, бутил, стеарин. Что они означают и насколько безопасны, подскажет UaPortal.

Обычно в составе косметики есть жиры, масла, витамины, вода, стабилизаторы, загустители, ароматизаторы, консерванты и активные биодобавки.

Витамины

В составе их обозначают следующим образом: антиоксиданты – это витамины С и Е, а ретинол – это витамин А.

Жиры и масла

Благодаря им смягчается кожа.

Жир ланолин – устраняет шелушение кожи, смягчает ее. Он также может обозначаться словом криолан, то есть жидкий ланолин.

Жир спермацет – натуральный компонент, получаемый из черепа кашалота.

Масло какао, масла жожоба, авокадо, оливковое, кукурузное – натуральные, поэтому можно без страха покупать косметику с ними в составе.

Ненатуральные жиры

Изопропил миристат, стеарат бутил, цетиолан являются синтетическими заменителями натуральных жиров. Они токсичны и вредны для кожи, поэтому лучше избегать косметики с ними в составе.

Консерванты

Чтобы косметика быстро не портилась к ней, добавляют консерванты.

Прополис, экстракты из листьев эвкалипта, черемухи, березы являются натуральными компонентами, борющимися с бактериями. Вы можете смело брать косметику с ними в составе.

Парабены (метиловый и пропиловый) – наиболее щадящие консерванты с химическим составом.

Бронопол и производные формалина – чрезвычайно ядовитые синтетические консерванты, излагающие сильную аллергию. Не покупайте косметику с ними в составе.

Вещества-загустители

Пчелиный воск натуральный компонент, защищающий от вредных воздействий окружающей среды и обезвоживания.

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Моностерат глицерина, стеарат, дистиллированный моноглицерид – синтетические компоненты-загустители, которые содержатся почти в каждом косметическом средстве.

Парафин и стеарин – нетоксичные компоненты. Стеариновая кислота имеется в составе жиров, выделяющих сальные железы человека.

Помните, что на этикетке должен быть полный список компонентов косметики.

Если хоть один из них вызывает сомнение – откажитесь от покупки.

Напомним, мы уже писали о главных антитрендах макияжа.

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