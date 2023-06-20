Как определить качественные и питательные макароны: советы от итальянских поваров

Макароны – любимое блюдо многих, но не все имеют возможность наслаждаться ими. Те, кто пытаются хранить фигуру, и те, кто не умеет их готовить, делятся на две группы. Одни считают, что после употребления макарон их талии будет угрожать увеличение объема. Другие, после нескольких неудачных попыток, убеждены, что слепленный ком из макарон не является вкусным блюдом, поэтому они избегают его.

Но все не так-то просто. Предлагаем узнать, как выбирать качественные макароны и на что обращать внимание при их выборе.

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Диетологи считают, что лучшим вариантом являются макароны из твердых сортов пшеницы. Однако цена таких макарон обычно отражает их качество, поэтому она может быть выше. Несмотря на это, у них есть свои преимущества.

Основные преимущества макарон из твердых сортов:

Низкий гликемический индекс, способствующий сохранению фигуры; Длительное насыщение, не вызывающее чувство голода; Они не развариваются и не слипаются во время приготовления, как это может происходить с более дешевыми сортами.

Какие макароны лучшие

Большинство поваров ресторанов считают макароны итальянского производства самым лучшим выбором. Вот некоторые рекомендуемые марки макаронных изделий:

Makfa Molisana Lasagne Fettuccine all'uovo Sen Soy Pasta Reggia Federici AlaMesa La Molisana Maltagliati Pasta Zara

Но понимаем, что не все могут позволить себе блюдо с макаронами по цене ресторанного меню. Поэтому важно знать, на что обращать внимание при покупке макарон. Если вы понимаете, как выбрать качественные макароны и на какие моменты следует обратить внимание, вы сможете наслаждаться этим вкусным блюдом без значительного влияния на свой бюджет.

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Как определить качество макарон

Кроме ценовой политики, есть несколько признаков, которые помогут вам определить качество макарон по их внешнему виду.

Качественные макароны всегда продаются упаковкой. Производители никогда не поставляют дорогие сорта без упаковки. Поэтому, если вы видите большие короба с макаронами на полке самообслуживания, значит, там точно нет итальянских марок высокого качества; Цельность упаковки и макарон. Если пачка содержит поломанные макароны, это свидетельствует о низком качестве продукта; В упаковке не должно быть крошек. Если на дне пакета вы замечаете макаронную пыль, а не просто сломанные макароны, то это свидетельствует о низком качестве продукта.

Как распознать макароны низкого качества

Никогда не покупайте продающиеся на вес макароны. Качественные сорта всегда упакованы производителем при производстве; Избегайте макарон серого цвета, поскольку это признак низкого качества продукта; Проверьте состав продукта. Если содержание белка меньше 10 г на 100 г продукта, это означает, что это смесь дорогой и дешевой муки. Такой подход производителей преследует цель снижения стоимости производства, но влияет на качество продукта. Согласно стандартам, хорошие макароны должны содержать не менее 12 г белка на 100 г продукта. Если вы видите другую цифру, можно утверждать, что перед вами не качественные макароны из твердых сортов. Самое главное, помните: чем ниже содержание белка, тем хуже качество макарон.

Макароны, которые лучше избегать

Избегайте изделий из пшеничной муки. Они обладают высоким гликемическим индексом, что может приводить к избыточному весу; Макароны из пшеничной муки также обладают высокой калорийностью, но при этом не насыщают на долгое время и быстро снова вызывают чувство голода, побуждая к дальнейшим перекусам.

Раньше мы писали о том, как приготовить жареные макароны – это быстрое, простое и вкусное блюдо, которое стало популярным по всему миру.

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