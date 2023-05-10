Как определить подходите ли вы друг другу: способы проверки совместимости с партнером
Что важно в отношениях? Почему одни пары складываются легко, а другие быстро разводятся? Исследователи приступили к изучению совместимости партнеров. Ученая Алесия Марчи из Падуанского университета с коллегами стремилась лучше понять роль совместимости сексуальных и романтических партнеров. Итак, в эксперименте приняли участие 274 участника, средний возраст которых составлял 28 лет, большинство из которых были гетеросексуальными, одинокими и никогда не вступали в брак.
Об этом пишет IFLScience.
Участники эксперимента ответили на перечень вопросов, на основе которых исследователи составили список из 153 важных факторов для зарождения романтических отношений:
образ жизни;
мнения;
эмоции;
происхождение;
социальность;
романтизм;
мораль;
семья, семья;
класс;
пища;
ощущение;
религия;
соответствие;
досуг;
внешний вид;
работа;
конфликтность;
эмпатия;
юмор;
резиденция;
язык;
интеллект;
энтузиазм;
активность.
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На основе этого, ученые заключили, что участники исследования выбирали партнера на основе образа жизни, морали и мыслей, при этом они мало обращали внимание на образование, религию и интеллект. Следовательно, для построения долгосрочных отношений с партнером важным фактором является разделение схожих ценностей и образа жизни с партнером. А вот в вопросе построения краткосрочных отношений участники сосредотачивались на внешности и интеллекте.
В ходе эксперимента выявились также разногласия между женщинами и мужчинами. Сильная часть человечества больше обращала внимание на совместимость эмоций и действий, а вот женщин интересовало больше факторов: совместимость в образе жизни, мыслях, морали, конформизме, облике и эмпатии.
Кроме того, ученые проверили разные стили любви, разделив участников на 5 групп в зависимости от стиля любви:
эрос – страстные и сильные эмоции, желания романтики;
людус – игривый и непринужденный подход;
сторге – глубокая связь, возникающая из дружбы;
мания – бурные эмоции;
агапе – бескорыстная и альтруистическая любовь.
При выборе партнера человек также руководствуется и стилем любви, например человек с высоким эросом захочет романтического партнера с хорошим чувством юмора.
Напомним, на мумиях детей из Древнего Египта обнаружили признаки нескольких болезней.
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