Как определить подходите ли вы друг другу: способы проверки совместимости с партнером

Что важно в отношениях? Почему одни пары складываются легко, а другие быстро разводятся? Исследователи приступили к изучению совместимости партнеров. Ученая Алесия Марчи из Падуанского университета с коллегами стремилась лучше понять роль совместимости сексуальных и романтических партнеров. Итак, в эксперименте приняли участие 274 участника, средний возраст которых составлял 28 лет, большинство из которых были гетеросексуальными, одинокими и никогда не вступали в брак.

Об этом пишет IFLScience.

Участники эксперимента ответили на перечень вопросов, на основе которых исследователи составили список из 153 важных факторов для зарождения романтических отношений:

образ жизни;

мнения;

эмоции;

происхождение;

социальность;

романтизм;

мораль;

семья, семья;

класс;

пища;

ощущение;

религия;

соответствие;

досуг;

внешний вид;

работа;

конфликтность;

эмпатия;

юмор;

резиденция;

язык;

интеллект;

энтузиазм;

активность.

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На основе этого, ученые заключили, что участники исследования выбирали партнера на основе образа жизни, морали и мыслей, при этом они мало обращали внимание на образование, религию и интеллект. Следовательно, для построения долгосрочных отношений с партнером важным фактором является разделение схожих ценностей и образа жизни с партнером. А вот в вопросе построения краткосрочных отношений участники сосредотачивались на внешности и интеллекте.

В ходе эксперимента выявились также разногласия между женщинами и мужчинами. Сильная часть человечества больше обращала внимание на совместимость эмоций и действий, а вот женщин интересовало больше факторов: совместимость в образе жизни, мыслях, морали, конформизме, облике и эмпатии.

Кроме того, ученые проверили разные стили любви, разделив участников на 5 групп в зависимости от стиля любви:

эрос – страстные и сильные эмоции, желания романтики;

людус – игривый и непринужденный подход;

сторге – глубокая связь, возникающая из дружбы;

мания – бурные эмоции;

агапе – бескорыстная и альтруистическая любовь.

При выборе партнера человек также руководствуется и стилем любви, например человек с высоким эросом захочет романтического партнера с хорошим чувством юмора.

Напомним, на мумиях детей из Древнего Египта обнаружили признаки нескольких болезней.

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