Как определить свой тип фигуры и подобрать идеальный образ: советы стилистов

Каждая девушка по-своему очаровательна и уникальна. Нет некрасивых женщин, есть неудачный макияж или неподходящая стрижка. То же касается и типа фигуры. Узнав, какой тип фигуры у вас вы сможете грамотно подобрать гардероб, который выгодно подчеркнет ваши преимущества и замаскирует недостатки. В этой статье Beauty Hub рассказывает, как самостоятельно определить свой тип фигуры по меркам и "на глаз".

Типы женской фигуры можно условно разделить на несколько основных категорий. Перед тем как определить свой тип, нужно разобраться с их характеристиками, которые в основном привлекают внимание и определяют преимущества или недостатки фигуры. Да, существует пять основных типажей:

Тип "Песочные часы" (Х-силуэт): характеризуется тонкой талией и ровной шириной бедер и плеч, создавая симметрию.

Тип "Груша" или треугольник (А-образный тип): характеризуется узкими плечами и талией, но широкими бедрами.

Тип "Прямоугольник" (Н-образный силуэт): характеризуется одинаковой шириной плеч, талии и бедер, при этом может быть выделена сильно развитая грудная клетка.

Тип "Яблоко" (О-образный типаж): характеризуется акцентом на животе по сравнению с грудью, при этом бедра и ноги могут быть стройными. Туловище кажется "круглым" через широкую спину и плечи.

Тип "Перевернутый треугольник" (Т-образный силуэт): характеризуется широкими плечами, узкими бедрами и стройными ногами.

Определить свой тип фигуры можно и зрительно. Просто посмотрите на себя в зеркало или обратитесь к фотографу – иногда со стороны видно лучше.

Если самостоятельно определить тип фигуры вам сложно, всегда можно воспользоваться более точным и более надежным способом – мерками. Для этого вам понадобится сантиметровая лента, с помощью которой можно измерить объемы тела.

ПЛЕЧИ. Измерьте полуобхват за спиной от края до края и умножьте на два.

Талия. Замерьте самое узкое место выше пупка и ниже грудной клетки, не втягивая и не выпячивая живот.

Бедра. Снимите мерки по самой широкой части бедер.

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Теперь проанализируйте полученные данные.

Если обхват груди и бедер примерно одинаков, а талия минимум на 18 сантиметров уже, вы обладательница силуэта "песочные часы".

Грудная клетка значительно уже талии, а та, в свою очередь, меньше бедер – это яркий признак фигуры "груша".

Если объем груди, талии и бедер имеет плюс-минус равное значение – ваш типаж вашей "прямоугольник".

Плечи явно шире бедер – показатель "перевернутого треугольника".

Ширина плеч равна бедрам, а область талии значительно больше в объеме – это свидетельствует о том, что вы представитель силуэта "яблоко".

Теперь, когда вы знаете, к какому типу фигуры принадлежит ваша, вам будет легче сориентироваться при выборе гардероба.

Напомним, мы уже писали, как сделать так, чтобы гардероб выглядел дорого.

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