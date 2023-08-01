Як визначити свій тип фігури та підібрати ідеальний образ: поради стилістів

Кожна дівчина по-своєму чарівна та унікальна. Немає некрасивих жінок, є невдалий макіяж або непідходяща стрижка. Те ж саме стосується і типу фігури. Дізнавшись, який тип фігури у вас, ви зможете грамотно підібрати гардероб, який вигідно підкреслить ваші переваги та замаскує недоліки. У цій статті Beauty Hub розповідає, як самостійно визначити свій тип фігури за мірками і "на око".

Типи жіночої фігури можна умовно поділити на кілька основних категорій. Перед тим як визначити свій тип, потрібно розібратися з їх характеристиками, які здебільшого привертають увагу і визначають переваги чи недоліки фігури. Так, існує п'ять основних типажів:

Тип "Пісочний годинник" (Х-силует): характеризується тонкою талією і рівною шириною стегон і плечей, створюючи симетрію.

Тип "Груша" або трикутник (А-подібний тип): характеризується вузькими плечима і талією, але широкими стегнами.

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Тип "Прямокутник" (Н-подібний силует): характеризується однаковою шириною плечей, талії і стегон, при цьому може бути виділена сильно розвинена грудна клітина.

Тип "Яблуко" (О-подібний типаж): характеризується акцентом на животі в порівнянні з грудьми, при цьому стегна і ноги можуть бути стрункими. Тулуб здається "круглим" через широку спину та плечі.

Тип "Перевернутий трикутник" (Т-подібний силует): характеризується широкими плечима, вузькими стегнами і стрункими ногами.

Визначити свій тип фігури можна і візуально. Просто подивіться на себе у дзеркало або зверніться до фотографа – іноді збоку видно краще.

Якщо самостійно визначити тип фігури вам складно, завжди можна скористатися точнішим і надійнішим способом – мірками. Для цього вам знадобиться сантиметрова стрічка, за допомогою якої можна виміряти обсяги тіла:.

Плечі. Поміряйте напівобхват за спиною від краю до краю, і помножте на два.

Талія. Заміряйте найвужче місце вище пупка і нижче грудної клітини, не втягуючи і не випинаючи живіт.

Стегна. Зніміть мірки за найширшою частиною стегон.

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Тепер проаналізуйте отримані дані.

Якщо обхват грудей і стегон приблизно однаковий, а талія мінімум на 18 сантиметрів вужча, ви володарка силуету "пісочний годинник".

Грудна клітина значно вужча від талії, а та, своєю чергою, менша від стегон – це яскрава ознака фігури "груша".

Якщо об’єм грудей, талії і стегон має плюс-мінус рівне значення – ваш типаж вашої "прямокутник".

Плечі явно ширші від стегон – показник "перевернутого трикутника".

Ширина плечей дорівнює стегнам, а область талії значно більша в обсязі – це свідчить про те, що ви представниця силуету "яблуко".

Тепер, коли ви знаєте, до якого типу фігури належить ваша, вам буде легше зорієнтуватися під час вибору гардеробу.

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