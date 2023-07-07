Как определить, водятся ли в доме постельные клопы: 7 основных признаков

Постельные клопы это паразиты, которые прячутся в кроватях и диванах и кусают людей. Их жертвами могут быть и домашние животные.

Одним из наиболее тревожных аспектов постельных клопов является их скорость размножения. Самки кладут от 1 до 5 яиц в день, достигая общего количества до 545 яиц за свою жизнь. Этим яйцам обычно нужно всего около 21 дня, чтобы превратиться во взрослых постельных клопов. Если не избавиться от них вовремя, они могут быстро распространиться по всему дому.

Как выглядят домашние клопы: они очень маленькие, от 3 до 7 миллиметров, имеют овальные тела и маленькие головки с острым хоботком. Если клоп напьется крови, он становится похожим на круглую бусинку.

Читайте также: Как избавится от клопов раз и навсегда: действенные советы

Где обитают клопы: эти паразиты прячутся в мягкой мебели, в матрацах, за мебелью и плинтусами, под настенными коврами, картинами, в швах постели.

Чем опасны клопы: большинство людей имеет аллергическую реакцию на их укусы. А еще клопы могут являться носителями вирусных заболеваний. Для человека опасны не только укусы клопа, но даже его экскременты, в которых длительно сохраняется вирус гепатита В.

Как определить, что в вашем доме живут клопы:

Если после сна вы заметили укусы на теле – это первый признак того, что вас укусил клоп.

Если на кровати вы замечаете небольшие клочья яйца, похожие на мелкие крошки (1 мм длиной).

Если на кровати, на постели, или подушках есть желтоватые "гильзы" - клопы время от времени сбрасывают свою оболочку и она напоминает конусовидные сухие частицы.

Небольшие пятна крови в постели могут указывать на то, что у вас водятся клопы.

Темно-коричневые следы на матрасах, простынях, подушках могут указывать на то, что у вас водятся клопы. Это могут быть экскременты этих паразитов. Понюхайте пятна, если они имеют запах ржавчины, то это точно помет от клопов.

Странный запах – постельные клопы выделяют феромоны, приводящие к появлению затхлого запаха в постели.

Ну и конечно живые постельные клопы – осмотрите место, где вы спите. Если заметите мелких насекомых с продолговатым тельцем, маленькой головой с хоботком – вам точно нужны средства от клопов.

Предлагаем узнать способы, как избавиться от клопов в доме.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!