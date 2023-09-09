Как отмыть индукционную плиту до блеска не оставляя разводов

Индукционная плита всегда остается популярным выбором среди хозяек, стремящихся иметь безупречную и красивую кухонную поверхность. Однако после первого приготовления пищи на нем могут появиться неприглядные пятна и накопленный жир, которые не всегда легко удалить.

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Для того чтобы сохранить внешний вид индукционной плиты в надлежащем состоянии, важно правильно ухаживать за ней. Блоггерша, известная под ником @mama_mila_, поделилась видео на социальной сети TikTok, где раскрыла свой полезный лайфхак для чистки такой техники.

По ее словам, этот обычный способ позволяет отлично очищать плиту от стойких пятен и остатков жира. Для этого вам понадобится сода и свежий лимонный сок. Такое сочетание поможет размягчить грязь и удалить неприятный запах.

Для начала равномерно распределите две столовых ложки соды на поверхности плиты. Затем осторожно обсыпьте эту соду лимонным соком в таком же количестве. После контакта ингредиентов вы услышите шипение, это нормально. Подождите, пока реакция не завершится, а затем удалите остатки смеси.

Смочите губку или тряпку в теплой воде и используйте ее для очистки поверхности плиты. Этот простой и полезный лайфхак не требует большого физического труда или много времени, но позволит вам легко избавиться от жира и грязи на вашей индукционной плите.

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