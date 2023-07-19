Как отмыть руки после чистки грибов: советы от домохозяек

После сбора грибов следует их почистить. Это долгий процесс, оставляющий много грязи и налета на руках, который не так легко отмыть. Мы расскажем вам, как быстро отмыть руки после грибов.

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Как отмыть руки после чистки грибов

Для этого возьмите 250 мл уксуса, смешайте с 1 л теплой воды и подержите несколько минут. Благодаря тому, что уксус вступит в реакцию с ферментами грибного сока, ваша кожа начнет светлеть. После процедуры хорошо вымойте руки с мылом.

Вместо уксуса можно взять лимонный сок или лимонную кислоту. Опустите руки в лимонный сок и удерживайте 2-3 минуты, затем вымойте их с мылом. Лимонную кислоту растворите в литре теплой воды, опустите руки и после этого промойте с мылом.

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