Как отмыть сковороду, чтобы не повредить антипригарное покрытие

Как отмыть антипригарное покрытие – как правильно мыть сковороду с антипригарным покрытием, чтобы не повредить

Сковородку с антипригарным покрытием очень легко повредить, если неправильно использовать или ухаживать. Это может представлять опасность для вас и ваших близких.

С серьезными загрязнениями могут возникать проблемы, поскольку есть риск нанести повреждение нежному покрытию. Но есть простой лайфхак, который позволит сделать это быстро и эффективно.

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Вам нужно хозяйственное мыло (72%), которое нужно натереть на крупной терке. Мыльную стружку нужно переложить на сковороду с антипригарным покрытием. Налейте туда еще 150 мл воды и держите на огне до закипания.

Помешивайте массу до тех пор, пока мыло не растворится, а масса не загустеет. После этого выключайте огонь и подождите, чтобы смесь охладилась.

Затем нужно взять мягкую щетку и протереть сковороду пеной с обеих сторон. Далее оставьте все на 20 минут, а после просто промойте сковороду под краном.

Напомним, что некоторые продукты могут "убить" сковороду, имеющую антипригарное покрытие. Важно соблюдать несколько правил для продления жизни вашей сковороды.

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