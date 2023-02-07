Как отмыть сковороду с помощью хозяйственного мыла: неожиданный лайфхак

Как очистить сковороду пожарив на ней хозяйственное мыло

Нагар на сковороде появляется со временем из-за налипания жира, подгорающего на внутренней и наружной поверхности. Однако немногие знают, с помощью одного натурального средства можно удалить даже толстый слой нагара и жира. Речь идет о хозяйственном мыле.

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Чтобы отмыть внутреннюю поверхность, от целого куска мыла нужно отделить небольшой брусок и измельчить с помощью терки. Получившуюся мыльную стружку нужно отправить на сковородку и влить немного воды, чтобы она полностью покрывала мыло.

Включите огонь и подождите около 10 минут, пока мыло превратится в однородную массу, после чего выключите плиту.

Когда жидкость остынет, можно оттереть нагар. После такой процедуры это будет сделать гораздо легче.

Чтобы очистить наружную поверхность сковороды, натрите мыло на терке и смягчите стружку в теплой воде до получения густой каши. Погасите соду столовым уксусом и нанесите смесь на наружную поверхность грязной сковороды. Через 15 минут нагар нужно смыть щеткой или грубой губкой. Если процедура не поможет очистить сковороду с первого раза, нужно попробовать еще раз.

Сода и уксус помогут в мытье и другой посуды, например, очистить чашки от чайного налета.

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