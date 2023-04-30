Как отмыть жир на кухне с помощью водки с уксусом: лайфхак

Чтобы отмыть пятна жира на кухонной поверхности, можно использовать народное средство – смесь водки с уксусом. Это простой и эффективный способ, который поможет быстро отмыть фартук и шкафы на кухне.

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Для подготовки средства необходимо смешать один стакан водки со стаканом столового уксуса. Чтобы добавить приятный аромат, можно также добавить 0,5 чайной ложки эфирного масла по собственному выбору.

Получившуюся жидкость нужно налить в емкость с пульверизатором, хорошо взболтать и распылить на жирные места. Затем необходимо оставить средство на поверхности на 20 минут, после чего его можно вытереть досуха. Таким образом, можно легко и быстро избавиться от неприятных жирных пятен на кухне.

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