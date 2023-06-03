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Как отремонтировать треснувшую подошву обуви: лайфхак с содой

Игорь Романько

Как склеить треснувшую подошву обуви

Если ваша любимая пара обуви внезапно разорвалась или треснула подошва, вы, вероятно, уже готовитесь купить новую пару. Но благодаря одному обычному бытовому средству, которое доступно в каждой кухне, вы сможете не только избавиться от неприятного запаха в холодильнике, устранить конденсат на окнах и избавиться от плесени, но и спасти вашу обувь.

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Конечно, вам тоже понадобится суперклей. Я хотел бы поделиться простым жизненным лайфхаком, который позволит вам самостоятельно отремонтировать треснувшую подошву с помощью этих двух компонентов.

Вот как исправить треснувшую подошву обуви с использованием соды:

  1. Убедитесь, что ваша обувь полностью сухая;
  2. Протрите место, где нужно склеить, жидкостью для снятия лака или любым другим обезжиривателем;
  3. После того как подошва высохнет, посыпьте место соединения содой, а затем нанесите суперклей и хорошо прижмите;
  4. Удерживайте место склеивания несколько минут, чтобы все хорошо закрепилось;
  5. Такого ремонта должно хватить, чтобы вы смогли носить обувь еще 3-4 месяца. Однако следует отметить, что в дождливую погоду лучше выбрать другую обувь.

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