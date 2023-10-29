Как отстирать вещи от пятен помады: народные способы

Хотя бы раз каждая женщина сталкивалась с пятнами помады на одежде. Существует несколько простых, доступных и надежных способов удаления такого пятна без особого труда.

UAportal расскажет о методах, которые помогут вам. Больше не нужно будет тратить большие деньги на специальные средства, ведь есть эффективные альтернативы – народные средства.

Дегтевое мыло

Если пятно свежее, то это средство – то, что вам нужно. Такое мыло недорогое, однако прекрасно оттирает разные загрязнения. Натрите вещь мылом и оставьте на 15 минут. После этого прополосните одежду водой и дайте ему высохнуть.

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Средство для мытья посуды

Если у вас нет мыла, то средство для мытья посуды тоже поможет. Важно хорошо прополоскать вещь после стирки, чтобы на ней не осталось следов.

Сода

Насыпьте соль на пятно от помады и оттирайте. После процедуры остатки соды смойте водой.

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Кроме этого, следует сразу начинать удалять пятно, ведь так будет легче его отстирать. Вместо этого не нужно использовать горячую воду, ведь она может наоборот закрепить пятно.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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