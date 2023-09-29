Как оздоровить и разрыхлить почву: огородники дали действенный совет
Опытные огородники знают, что после сбора урожая нужно должным образом подготовить почву к новому сезону, чтобы будущие плоды были еще вкуснее и сочнее. Для этого важно не просто перекопать и подкормить землю, но также посеять растения-сидераты.
Об этом пишет Радиотрек.
Существует около 80 видов фацелии, но как сидерат высевают в основном пижмолистом, поскольку она является идеальным предшественником для всех растений.
Фацелия выполняет следующие полезные функции:
- Обогащает почву питательными веществами.
- Улучшает структуру почвы.
- Уменьшает кислотность почвы.
- Сражается с сорняками и вредителями.
- Уменьшает риск заболеваний растений.
Фацелия быстро растет и придает зеленую массу. Этот процесс обычно длится около 40-45 дней.
Растение следует вырезать перед началом цветения. После быстрого разложения в пахотном слое почва получает значительное количество питательных веществ, минералов и микроэлементов, в частности азота и калия.
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Кроме того, фацелия улучшает структуру почвы. В течение роста культуры и разложения корневых остатков земля становится более расслабленной, улучшается воздухопроницаемость и водопоглощение почвы.
Напомним, мы уже писали, что посадить после сбора картофеля, чтобы почва восстановилась.
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