Как оживить петунию и заставить пышно цвести: лайфхак от садоводов

Активное цветение петуний длится в течение 4 месяцев: в этот период они забирают земле множество полезных элементов. Поэтому внесение удобрений с подкормкой крайне важно.

Есть много комплексных удобрений, которые просты в использовании, но хорошо действуют на петунии народные способы – они эффективны и дешевле.

Если вам нужно подкормить петунии для обильного цветения, следует проверить свою домашнюю аптечку. В частности, перекись водорода, перманганат калия и борная кислота помогут укрепить зелень, сделать бутоны ярче и отпугнут вредителей.

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Если вы заметили, что цветки петуний увядают и плохо растут, можно испытать подпитку из дрожжей.

Для этого нужно подогреть небольшое количество воды (около 2 литров), добавить 20 г сухих дрожжей и 2 столовых ложки сахара. Тщательно перемешайте раствор и оставьте его на 2 часа в теплом месте. После этого жидкость можно разбавить обычной водой в соотношении 1 к 5 и применять для подкормки петуний.

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