Как пенсионерам могут незаметно урезать выплаты при перерасчете

В процессе перерасчета пенсионных выплат возможны следующие изменения: часть пенсии может увеличиться, другая – уменьшиться, а отдельные надбавки могут вообще исчезнуть.

Часто пенсионеры могут даже не знать о подобных коррективах. Об этом пишет "На Пенсии".

Кому могут урезать пенсию при перерасчете

Работающие пенсионеры имеют возможность каждые два года пересматривать свои выплаты с учетом стажа и, а иногда и зарплаты, если это выгодно. В случае, когда их заработная плата была высокой в последние годы, перерасчет производится с учетом не только стажа, но и с увеличением коэффициента заработной платы.

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Лица, вышедшие на заслуженный отдых до 1 октября 2011 года, получают свои пенсионные выплаты согласно старым правилам. В то же время в законодательстве, регулирующем государственное пенсионное страхование, существует примечание для тех, кто стал пенсионером после этой даты.

Важно отметить! В случае, когда пенсионерам проведен новый перерасчет пенсии, учитывая опыт работы и размер заработной платы, тогда размер доплаты за сверхурочный стаж считается уже по новым правилам.

Если в результате таких изменений общая сумма пенсионных выплат выросла и повысился коэффициент зарплаты, это повлияет на конечную сумму пенсии. Однако надбавка за сверхурочный стаж будет урезана.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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