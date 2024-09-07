Как перевести на украинский 'брезгливый' и 'мнительный'

Знаете ли вы, как правильно сказать по-украински "брезгливый" и "мнительный"? Эти слова часто встречаются в нашем языке, но не все знают, что они русизмы.

Известный украинский языковед и педагог Александр Авраменко во время эфира на телеканале "1+1" объяснил, как правильно заменить эти слова украинскими аналогами.

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По словам эксперта, слово "брезгливый" на украинском соответствует слово "гидливий". Это значит, что человек, испытывающий отвращение к чему-то, брезглив.

А вот слово "мнительный" можно заменить украинскими словами "помисливий" или "самовразливий". Такие люди часто переживают по пустякам и склонны к тревоге.

Также Авраменко дал совет по слову "коренастый". В украинском языке он имеет несколько соответствий: "кремезний", "дебелий" или "широкоплечий".

Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".

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