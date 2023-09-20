Как перевести выражение "в конце концов" на украинский язык

Как сказать фразу в конце концов на украинском языке

С каждым днем украиноязычные люди сталкиваются с ростом ошибок в родном языке, что может вызвать определенные возмущения. Однако важно помнить, что никто не рождается с идеальным знанием языка, и освоение его тонкостей является постоянным процессом.

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Одной из довольно распространенных ошибок является употребление выражения "в кінці кінців" на украинском языке. Тем не менее эта фраза является калькой из русского "в конце концов". Многие могут воспринимать этот прямой перевод как допустимый, но на самом деле в украинском языке существуют более гармоничные изречения, которые заменяют это выражение, пишет сайт "Моволюбиям".

Вместо "в кінці кінців" на украинском лучше использовать следующие высказывания:

Зрештою. Нарешті. У кінцевому підсумку. Урешті-решт. Кінець кінцем.

Эти выражения звучат более естественно и отвечают украинскому языку, помогая избежать кальки с других языков и сохранить чистоту украинского языка.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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