Як перекласти вислів "в кінці кінців" на українську мову

З кожним днем україномовні люди стикаються зі зростанням помилок у вживанні рідної мови, що може викликати певні обурення. Проте, важливо пам'ятати, що ніхто не народжується з ідеальним знанням мови, і освоєння її тонкощів є постійним процесом.

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Однією з досить поширених помилок є вживання виразу "в кінці кінців" українською мовою. Проте, ця фраза є калькою з російської "в конце концов". Багато хто може сприймати цей прямий переклад як допустимий, але насправді в українській мові існують гармонійніші вислови, які замінюють цей вираз, пише сайт "Моволюбам".

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Замість "в кінці кінців" українською краще використовувати такі вислови:

Зрештою. Нарешті. У кінцевому підсумку. Урешті-решт. Кінець кінцем.

Ці вирази звучать більш природньо та відповідають українській мові, допомагаючи уникнути кальки з інших мов та зберегти чистоту української мови.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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