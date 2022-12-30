ua
Здоровье

Как питаться и что делать, чтобы постоянно не мерзнуть зимой

Игорь Романько

Как не мерзнуть зимой когда постоянно холодно

Ожидается, что в этом году зима в Украине будет тяжелой, поэтому важно заранее позаботиться о собственном здоровье.

Некоторые люди больше любят холод, а другим нравится жара. Сначала необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выявить возможные проблемы со здоровьем, в частности, с сосудистой системой.

Если же вы постоянно мерзнете зимой, вам могут помочь следующие советы:

  • добавьте в рацион разные каши, жирные сорта рыбы, больше фруктов и овощи, а также орехи;
  • чаще занимайтесь спортом и держите тело в тонусе;
  • пейте достаточное количество воды и держите водный баланс;
  • избегайте стресса;
  • потребляйте меньше никотина:
  • закаляйтесь холодом.

Зимой температура воздуха может опускаться очень низко. Чтобы не замерзнуть на улице:

  • надевайте много слоев одежды, теплую обувь и перчатки;
  • больше двигайтесь;
  • покупайте горячие напитки;
  • пользуйтесь термосом и берите напитки из дома;
  • пользуйтесь электрической грелкой.

Если вы замерзаете в помещении, вам могут помочь следующие советы:

  • смените одежду;
  • поезжайте;
  • используйте электрическое одеяло, плед, грелку или бутылку с горячей водой;
  • сделайте несколько упражнений или зарядку.

Раньше мы писали о 10 простых способах согреться зимой, когда в доме нет отопления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Здоровье