Как питаться и что делать, чтобы постоянно не мерзнуть зимой

Как не мерзнуть зимой когда постоянно холодно

Ожидается, что в этом году зима в Украине будет тяжелой, поэтому важно заранее позаботиться о собственном здоровье.

Некоторые люди больше любят холод, а другим нравится жара. Сначала необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выявить возможные проблемы со здоровьем, в частности, с сосудистой системой.

Если же вы постоянно мерзнете зимой, вам могут помочь следующие советы:

добавьте в рацион разные каши, жирные сорта рыбы, больше фруктов и овощи, а также орехи;

чаще занимайтесь спортом и держите тело в тонусе;

пейте достаточное количество воды и держите водный баланс;

избегайте стресса;

потребляйте меньше никотина:

закаляйтесь холодом.

Зимой температура воздуха может опускаться очень низко. Чтобы не замерзнуть на улице:

надевайте много слоев одежды, теплую обувь и перчатки;

больше двигайтесь;

покупайте горячие напитки;

пользуйтесь термосом и берите напитки из дома;

пользуйтесь электрической грелкой.

Если вы замерзаете в помещении, вам могут помочь следующие советы:

смените одежду;

поезжайте;

используйте электрическое одеяло, плед, грелку или бутылку с горячей водой;

сделайте несколько упражнений или зарядку.

Раньше мы писали о 10 простых способах согреться зимой, когда в доме нет отопления.

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