Как питаться и что делать, чтобы постоянно не мерзнуть зимой
Как не мерзнуть зимой когда постоянно холодно
Ожидается, что в этом году зима в Украине будет тяжелой, поэтому важно заранее позаботиться о собственном здоровье.
Некоторые люди больше любят холод, а другим нравится жара. Сначала необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выявить возможные проблемы со здоровьем, в частности, с сосудистой системой.
Если же вы постоянно мерзнете зимой, вам могут помочь следующие советы:
- добавьте в рацион разные каши, жирные сорта рыбы, больше фруктов и овощи, а также орехи;
- чаще занимайтесь спортом и держите тело в тонусе;
- пейте достаточное количество воды и держите водный баланс;
- избегайте стресса;
- потребляйте меньше никотина:
- закаляйтесь холодом.
Зимой температура воздуха может опускаться очень низко. Чтобы не замерзнуть на улице:
- надевайте много слоев одежды, теплую обувь и перчатки;
- больше двигайтесь;
- покупайте горячие напитки;
- пользуйтесь термосом и берите напитки из дома;
- пользуйтесь электрической грелкой.
Если вы замерзаете в помещении, вам могут помочь следующие советы:
- смените одежду;
- поезжайте;
- используйте электрическое одеяло, плед, грелку или бутылку с горячей водой;
- сделайте несколько упражнений или зарядку.
Раньше мы писали о 10 простых способах согреться зимой, когда в доме нет отопления.
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